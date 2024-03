Es así como queda demostrado que su amistad no solo se quedó en la pantalla y en los escenarios. Sin embargo, algo que llamó la atención fue la ausencia de Anahí, ya que no apareció en ninguna de las fotografías. Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que no asistió a este día tan especial, por lo que puede que no haya sido invitada, lo que aviva los rumores de un distanciamiento entre ella y los integrantes de la banda.