El concierto estuvo representado también por la presencia de Anahí, quien debió ser atendida por una ambulancia en el evento anterior debido a un problema en su riñón: "Estamos emocionados porque hoy es una noche única. Por eso le dije a los doctores 'no voy a perder esta noche'. No, no no. No me voy de aquí porque estoy con mis amigos", expresó quien interpretaba a Mia sobre el escenario.

Anahí Puente, de RBD, confiesa que casi pierde su vida a sus 18 años: "Me salvaron"