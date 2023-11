¿El tour corre peligro? Anahí abandona el concierto de RBD en una ambulancia

El tour de retorno de RBD, que trajo de vuelta a los integrantes Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann podría verse en peligro.

La sensible salud de Anahí podría detener el resto de conciertos del tour mundial 2023 de la banda. Además, al igual que Anahí, su compañera, Dulce María, también explicó que estaba pasando por complicaciones de salud.

"Queridos amigos cómo saben desde el lunes no me he sentido bien, he estado con fiebre, y mucha tos y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca, ya estoy medicada desde el martes", dijo Dulce María. Sin embargo, aún no se ha realizado ningún comunicado oficial sobre la cancelación del tour.