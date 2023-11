Durante un periodo muy corto hacia finales de los 80, el francés Fabrice Morvan y el alemán Rob Pilatus, integrantes de Milli Vanilli, alcanzaron la cima de la industria musical: su primer disco Girl, you know it's true (Nena, sabes que es verdad) se convirtió en un éxito internacional que los lanzó a la fama y les hizo ganar el premio Grammy al Mejor Artista Nuevo en 1990.