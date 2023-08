La gira de RBD, la banda mexicana que nació gracias a una exitosa serie producida por Televisa, volvió a la boca de todos después de que sus integrantes anunciaran un reencuentro y una gira musical, con el fin de visitar varios países de América y volver a cantar junto a sus fans los coros de sus recordadas canciones.

Anahí, quien interpretaba al papel de Mia Colucci en la producción, forjó un antes y un después en su carrera artística después de aceptar el papel. Sin embargo, como es de conocimiento público, en la industria no todo es color de rosa, y de hecho, puede tornarse a tintas mucho más saturadas de lo que pensamos. En una reciente entrevista con el periodista mexicano Joaquín López Dóriga, Puente abrió su corazón y, según sus propias palabras, experimentó un momento liberador después del encuentro, en el que reveló varios aspectos de su vida personal como nunca antes.

"Me dicen: 'Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera'. Entonces me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice: 'Vamos a hacer la telenovela, pues estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita y tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela'", contó la artista, recordando el inicio de una guerra interna que casi acaba con su vida.

“Y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida: años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan”.

La actriz contó que, en medio de un viaje en el auto con una de sus primas, aproximadamente a sus 18 años, "Íbamos en su coche, no sé a dónde, le dije 'me siento mal, algo me pasa', tenía el corazón a mil, y sentía que el estómago se me estuviera volteando por dentro. Ella me volteó a ver, se metió directo a urgencias del hospital".

En la institución de salud y después del padecimiento donde médicos prácticamente le salvaron la vida tras arribar, Anahí descubrió que sufrió de un paro cardíaco: "No sabes cómo llegué, está documentado, hay expedientes de lo que pasó (...) Lo que me explicaron es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo, y de electrolitos, que mi corazón era un taquicardiatal". No es la primera vez que Puente desnuda parte de su tormentoso pasado con la anorexia ante su público, sin embargo, la famosa espera que en la actualidad, la industria ya no sea la misma, y los talentos no tengan que padecer como ella.

“Lo que me pone feliz es que, en estos tiempos, las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así”, escribió tiempo atrás Anahí en su cuenta de X.