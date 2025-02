De hecho, apenas le colocaron el micrófono en mano, las consultas sobre la ex banda musical no hicieron falta, por lo que él hizo un pedido sumamente especial.

“Por mí parte, se los digo a todos ustedes, no que lo deje y ya no quiera saber, sino que por favor ya no pregunten porque, realmente, como soy es que sigue estando por aquí, y me ven todo el tiempo, es de ‘oye, Christian’, y ya (...) “Luego, también los fanáticos la agarran contra mí y no”, manifestó Chávez con respeto pero a la vez actitud.

Pese a los problemas que experimentaron después de que la gira musical se concretó, el artista espera que los demás proyectos relacionados al grupo, como un documental sobre el encuentro con sus fanáticos, de igual forma vea luces, “Son muchas cosas que al final forman algo. Y como ya lo saben RBD es así. De pronto las cosas se van alinear y va a salir todo”, espera.