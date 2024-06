Pese al desalojo, Foolio se dirigió hasta otro lugar para continuar con la fiesta, ya que, según sus propias palabras, estaba teniendo "el mejor cumpleaños de su vida". Sin embargo, al manejar hasta el estacionamiento de un Holiday Inn, fue atacado a tiros, produciendo no solo su muerte, sino heridas en sus acompañantes , mismos que son tratados en la actualidad en un hospital local.

Foolio irrumpió en la escena musical con gran éxito, catapultándose al estrellato en 2018 con su álbum debut 6toven.

El rapero Big Pokey murió a los 45 años luego de desmayarse en pleno concierto

Su más reciente trabajo, Resurrection, lanzado en abril pasado, consolida su trayectoria. Canciones como When I See You, con 46 millones de reproducciones en YouTube, y List Od Dead Opps, con 19 millones, son solo algunos ejemplos del impacto que ha tenido su música. Foolio representa la última ola que azota el género urbano estadounidense, dejando su huella indeleble en la industria de costa a costa.