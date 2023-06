Como informaron los medios locales , la policía le ofreció ayuda al artista, trasladándolo al hospital más cercano. La atención oportuna no fue suficiente, pues perdió la vida poco antes de llegar al centro médico .

De momento se desconocen las causas de su muerte, pero sus familiares aseguraron que pronto darían información de cómo y cuándo le darán el último adiós, para que los fanáticos se puedan despedir de él.

Big Pokey lanzó su primer álbum en 1999, cuyo nombre era The Hardest Pit in the Litter. Además, publicó otras tres producciones: D-Game (2000), Da Sky's Da Limit (2002) y Sensei (2021).​​ ​​​​​​​​