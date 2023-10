La pesadilla parece no culminar, ya que acaba de cancelar su performance en los premios Rolling Stone el 26 de octubre, en un comunicado el ex de Yailin La Más Viral explicó por medio de sus representantes que se detengan las noticias falsas relacionadas a su salud y estado actual.

Hasta el momento no se conoce más información con respecto al estado de salud del intérprete, sin embargo su ausencia significa que las mejoras no están precisamente a la vuelta de la esquina.

Anuel reacciona a video de Yailin con su hija en común, donde Tekashi aparece en rol paternal

"Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", explicó en la primera publicación que informaba con respecto a su estado, mismo que interrumpió el lanzamiento de Rompecorazones.