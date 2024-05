Lea No te pierdas esta noche el gran estreno de Siempre Fuiste Tú por la pantalla de Ecuavisa

Hace unos meses la prensa internacional aseguraba que la barranquillera estaba tan desesperada sobre su situación legal con Hacienda que se había puesto en contacto con su ex para que declare a su favor y ahora una acción realizada por el argentino generó toda clase de especulaciones sobre el verdadero motivo de su reaparición en la vida de la intérprete de Te Felicito .

De la Rua le dio un sorpresivo like a una foto que la barranquillera compartió en su cuenta de Instagram, generando curiosidad entre sus seguidores. El post con el que la Loba celebró el Día de la Madre no pasó desapercibido por su ex, quien decidió mostrar el afecto que todavía existe hacia la cantante.

Esta interacción se viralizó y generó varios rumores, incluso los fanáticos de Shakira empezaron a creer que revivió el amor en la expareja después de más de una década separados, pero eso no es lo que en realidad estaría sucediendo.

Le puede interesar Conoce al actor de Sin senos no hay paraíso que ahora sufre de ceguera parcial y pide dinero en buses