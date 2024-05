Hace unos meses, luego de conocer a la barranquillera en el Gran Premio de Miami, le consultaron al actor de Hollywood en una entrevista si las caderas de Shakira no mienten, haciendo referencia a su icónica canción. Entre risas, Cruise contestó: "No, sus caderas no mienten. No lo hacen”.

