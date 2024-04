Como la mayoría de la audiencia de habla hispana, Sebastián no es la excepción se declaró gran fanático de su compatriota, la popular cantante Shakira , quien ha sido "la única" persona que lo ha acompañado en sus tusas , como le llaman los paisas a los despechos amorosos luego de terminar una relación.

El tema Moscas en la casa sacó el lado más sensible de Martínez, debido a que durante su juventud sufrió mucho por el desamor y en esos momentos de tristeza, siempre estuvo cerca la artista de 47 años mediante sus canciones , especialmente la que escuchaba en su paseo vehicular.

El actor de Medellín se encontraba en su vehículo cuando comenzó a sonar una canción de la barranquillera e inmediatamente se trasladó a la adolescencia , que no recuerda con tanto agrado pero abrió su corazón con su comunidad virtual, quienes se sintieron identificados con el relato compartido por Sebastián.

En la siguiente historia, Martínez le preguntó a sus seguidores "¿Quién más lloró a moco tendido con Shakira?" y les dio dos opciones: "Yo Sebitas" y "No había nacido para llorar" jugando un poco con las edades de sus fans que a la final no pudieron disfrutar los estrenos de las primeras desgarradoras canciones de la ex de Gerard Piqué.