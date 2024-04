Parece que Piqué no piensa dos veces antes de emitir un comentario en una transmisión que, sencillamente, la podría ver todo el mundo. Días atrás la cantante argentina María Becerra visitó el programa de twitch de la Kings League en España , y empezó a conversar con respecto a su gira musical.

Amigos de Bolivia... ¿esto os parece normal? 😅😅 Que Gerard Piqué no os falte más el respeto. Ibai y Porcinos estamos con vosotros 🐷🤝🇧🇴 pic.twitter.com/G44aBCB5Pz

Más tarde, el fragmento de la entrevista no tardó en difundirse en redes sociales. Las palabras del ex de la cantante colombiana fueron señaladas por más de uno: "Lo mal que cae", "Las malas vibras que me da", "Ahora entiendo por qué Shakira lo dejó", fueron tres de las decenas de comentarios que lo colocan en el ojo del huracán.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí más acaramelados que nunca tras rumores de separación

En base a los incómodos momentos vividos en el programa, y debido a la reacción del público, Ibai Llanos lo cuestionó, tildándolo de "maleducado y desagradable", mientras que Piqué, en vez de pedir disculpas, se defendió diciendo: “Sabía que ella tenía una gira por España y pensaba que iba a decir sobre los conciertos en Santander, Madrid y dijo: ‘Bolivia’ y yo dije ‘¡joder Bolivia!’. Y después le dijeron que tenía una gira en España, que podía anunciar”.

Llanos le dio oportunidad de enviar un mensaje para la gente de Bolivia, y arreglar de una u otra forma las cosas, pero él se animó a decir tan solo "Suerte, Bolivia", asegurando "a nadie de Bolivia le falté al respeto", mientras su colega se animó a comentar "Hay una cosa que está por encima de quedar bien, que es el respeto y la educación", animándolo a fijarse en los comentarios en redes sobre su comentario.