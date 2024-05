En un reciente informe de Infobae, el actor aseguró que pasó de actuar en exitosas producciones televisivas a pedir dinero en los buses para poder cubrir sus necesidades básicas, revelando la dura realidad que enfrenta desde hace casi tres años de la que fue testigo un periodista del medio. “Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida, sino subirme acá y pedirles que me den cualquier apoyo que les nazca”, comentó el artista.

En el emotivo discurso, Soler menciona a los usuarios del transporte urbano las producciones en las que trabajó para luego revelar lo que le sucedió, indicando que por su condición actual no pudo volver a trabajar. “Busquen en internet y verán que todo lo que les digo es real. Sufro de ceguera parcial, debido a que fui víctima de un ataque con ácido”, agregó. Finalmente, el actor indicó que no cuenta con un seguro médico y, por el efecto del ácido, necesita someterse a un trasplante de córnea, procedimiento al que no ha podido porque sus dificultades económicas no se lo permiten.