Madre de hija no reconocida de Anuel AA arremete contra el rapero tras viral video: "Hablador... animal"

Las palabras que expresó en el 'en vivo' fueron negadas por el propio boricua en sus redes sociales oficiales, en una storie de Instagram publicó: "No puedo ni dejaré a ninguna hija abandonada, nunca no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija", escribió el involucrado, entre otras palabras más.