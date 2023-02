Así anunció Anuel AA su ruptura definitiva con Yailin 'la más viral', la joven madre de su hija

"Yo soy un hombre, cuando yo me enamoro yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron setenta mil cosas de ella desde el primer momento que pasó", estableció el clip que en la actualidad circula en programas de entretenimiento, y viene de una transmisión en vivo del artista.

Así fue el momento en que Anuel subió a Yailín al escenario en su concierto en Ecuador; La influencer dio un inesperado mensaje