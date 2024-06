Pese a que no indagó en aspectos personales, expresó: "Me siento muy orgulloso de lo que han logrado gracias al permiso de ustedes, porque yo los forcé a ustedes a que recibieran a mis hijos durante casi 15 años, pero gracias a eso se volvieron buenos artistas. Entonces pues ahora ya me cobran los cabr*nes cuando salen a cantar. Antes me pagaban para que los sacara, pero ya me cobran”.

Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Christian Nodal: "Que la gente hable y diga lo que diga"

En redes sociales, los seguidores del artista dieron su punto de vista, recalcando sobre la ausencia de su hijo mayor en su speech, así como comentarios humorísticos que calma el corazón de su comunidad.