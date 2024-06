Después de haber confirmado su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar no se despegan ni un segundo. Después de su gran show en Machala, Ecuador, ambos decidieron escapar de la polémica en México y viajaron hasta República Dominicana para luego ir rumbo a París.

De esta forma, la ciudad del amor le dio la bienvenida a ambos cantantes, Ángela hizo que su agenda laboral coincida con la de él, con el fin de disfrutar de una estancia juntos. Ella subió una foto desde el avión y minutos después Nodal publicó una fotografía de la torre Eiffel​.

Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Christian Nodal: "Que la gente hable y diga lo que diga"

Todo esto sucedió en medio de los virales rumores de boda, mismos a los que Aguilar ya respondió, "no me cases ni me embaraces todavía, por favor, yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona, las relaciones son consecuencia de ella", dijo, dejando a un lado las especulaciones, o al menos ese era su anhelo.