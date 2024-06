Se ha vuelto casi inevitable consultarle a Aguilar con respecto a Nodal después de que su relación se haga pública en medio de su separación con Cazzu, es por ello que los encargados de intervenir a Ángela en esta nueva entrega periodística, no escatimaron sus consultas.

Christian Nodal y Angela Aguilar se casaron, o eso dicen los rumores

Con un “la gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, la mexicana dejó en claro que los malos comentarios no la hacen perder su identidad.