“Les conté hace poco que ya dejé las inyecciones anticoagulantes y al fin ya no me tengo que pinchar cada 12 horas, sino que me las reemplazaron a pastillas, cada doce horas, anticoagulantes, igual, para prevenir que no me vuelva a dar una trombosis, embolia, todo este cuento”, contó, y aprovechó para mencionar a su esposo, David Harutyunyan.

Pamela Cortés comparte conmovedor video junto a su esposo al salir del hospital: "Después de tanto terror y casi no contarla"

Resulta que su pareja era el que colocaba las inyecciones cada doce horas, con la responsabilidad que lo caracteriza, ahora dejará aquel trabajo, pero aún así, la somete a curiosos recordatorios para que Pamela no olvide su tarea, "me pone letreros en todas partes con el nombre de la pastilla para que no me olvide de tomarla", compartió a su público, quienes reaccionaron de forma grata ante tal gesto.