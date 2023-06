"Me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada, seguidamente la Interpol peruana me escoltó hasta el avión. Actualmente, me encuentro embarazada de 4 meses. Me encuentro bien, sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico", dice la mujer en el clip donde se la ve en un aeropuerto.

Estafadora de concierto de Daddy Yankee en Perú rompe el silencio desde España: "Si regreso me van a matar"

Cabanillas fue acusada por la justicia peruana por ser líder de la organización detrás de la estafa a miles de fanáticos del reggaetonero en su última gira, sin embargo más delitos fueron sumados a la lista después de su fuga a tierras europeas, como la suplantación de identidad, estafa agravada y falsificación de documentos.