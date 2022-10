Estafadora de concierto de Daddy Yankee en Perú rompe el silencio desde España: "Si regreso me van a matar"

“Yo acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias y pido disculpas”, dijo Pamela por medio de una videollamada mientras era entrevistada por el medio peruano.

“Lamentablemente no van a poder recuperar su dinero, porque yo me lo he gastado. (...) No, no cuento con el dinero”, respondió ante las alegaciones relacionadas a los reclamos desesperados de las personas que, desde Perú, aún esperan su dinero de vuelta.