La estafadora del concierto de Daddy Yankee en Perú, Pamela Cabanillas, parece estar creando su propia película de acción. Aproximadamente siete mil personas se quedaron con entrada en mano al intentar ingresar al concierto del boricua en Perú, tras enterarse que los tickets adquiridos eran falsos.

Las miles de entradas falsas vendidas causaron caos en el Estadio Nacional de Lima, de esta forma, el caso de la joven de 18 años que decidió escaparse del país hacia Europa, para evitar ser arrestada por las autoridades, recorre los principales titulares de la prensa internacional. Estafadora de concierto de Daddy Yankee en Perú rompe el silencio desde España: "Si regreso me van a matar" En entrevistas con medios como Panorama y ATV Noticias, la joven recalcó que el dinero que reunió fue gastado inmediatamente (aproximadamente más de 600 mil dólares) posterior a vivir en la clandestinidad entre España e Italia.

En imagen, Pamela Cabanillas. ( )

"Acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias. Pido perdón a la gente que le he hecho mucho daño (...) Lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque yo me lo he gastado".

Masiva estafa por entradas para Daddy Yankee en Perú; una joven de 18 años timó a 7 mil personas y huyó con más de medio millón de dólares Sin embargo la historia no culmina allí. En sus encuentros con la prensa, Pamela confirmó que se entregaría a las autoridades europeas, ya que teme por su vida si regresa a Perú. Afirmó además que ha recibido amenazas de muerte y la podrían matar. En la carta proporcionada por medios de comunicación peruanos, la joven perteneciente a la presunta banda de los QR escribió en puño y letra:

Imagen de Pamela Cabenillas difundida en redes sociales. ( )

" Yo, Pamela Cabanillas, decido hoy 24-10-2022, entregarme voluntariamente a las autoridades europeas dando cuenta que se me acusa de ser cabecilla de la organización criminal 'Los GR de la estafa'y de haber ganado 2 millones de soles, cual acusación es mentira y decido entregarme a las autoridades europeas para que me puedan deportar a mi país peruano". "Si me pasa algo, los únicos responsables son las personas que mencioné en el comunicado y de las fotos que subiré. Disculpas a la gente afectada por mis malos actos y mi familia ".