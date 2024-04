Fernández alcanzó el estrellato con la cinta La niña de la mochila azul, tiempo en el que palpó una compleja dinámica familiar en el que se sintió abandonado, viajaba solo con su mánager o personal de la disquera a una corta edad: " Me costaría mucho trabajo pensar que yi puedo soltar a un hijo a los 8 años solo, y sin embargo, eso fue lo que me sucedió".

Pedro explicó que la excusa de sus padres era que debían atender a más hermanos, "no sé si fue justificación o no, pero fue como que 'tenemos que ver a los otros'", explicó. Su abuelo materno se convirtió en su padre, consejero, y apoyo "en todos los sentidos", viajó varios años con él y se convirtió en su mejor amigo.

Un video policial revela el altercado entre William Levy, su hija adolescente, y Elizabeth Gutiérrez: "Hay otra mujer ahí"

El sentido relato llegó a los oídos de su padre, José Luis Cuevas, quien en su cuenta de Tiktok declaró al respecto, haciéndole una particular petición: “Hijo, me siento muy mal de haber oído esto, me doy cuenta que te sientes, o te sentiste muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos. Te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre, todos los años, en mi corazón y me arrepiento”.