Pedro Fernández volvió a la pantalla chica con el fin de promocionar un gran concierto en México, en el programa de Paty Chapoy, Ventaneando, sin embargo su aparición fue parte de memes, entredichos y acusaciones, ¿la razón principal? su aspecto , uno de los detalles en los que el público más se suele fijar, pero no por dentro.

El cantante y actor fue señalado de colocarse "demasiado botox" y correcciones estéticas en su rostro , además también lo criticaron por expresar la forma en la que se cuida en la actualidad , a sus 54 años, ya que señaló a la "actitud" de ser la razón de no verse "más viejo" de lo que podría lucir. Muchos parecieron no creerle.

Yéndonos hasta Instagram, las opiniones no fluctúan demasiado: “¿Qué le pasó en su cara?”; “Tiene cara de boxeador después de una pelea”; “Seguro fue con el cirujano de Walter Mercado”; “¡No vayan con su cirujano plástico!”; “Abuso del megabótox”; “¡¡¡¿¿Y esas cejas del capitán spock??!!! Se le pasó el bótox ¡¡qué bárbaro!!”; “Así se ve más envejecido jajaja; me imagino la cara de Chucky, jajaja”, y “¡¡¡Se le pasó la cirugía!!! Que tristeza”.

A sus oídos llegaron los comentarios malintencionados, mismos a los que no dudó en responder, asegurando que, hasta ahora, no se ha llevado a cabo ningún cambio estético, sin embargo, expresó que no ve "nada de malo" a los colegas que deciden hacerlo.