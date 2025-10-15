Música
El padre de Greeicy Rendón es imputado por secuestro y tortura tras millonario robo en finca

Luis Rendón, padre de la cantante, fue detenido en Cali y puesto bajo arresto domiciliario por su presunta implicación en agresiones relacionadas con el robo de una caja fuerte.

   
    Greeicy y su padre, Luis Rendón. ( RRSS )
Un escándalo judicial sacude al ámbito del entretenimiento en Colombia: Luis Alberto Rendón Melo, padre de la reconocida cantante y actriz Greeicy Rendón, ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro simple y tortura agravada.

El caso se relaciona con un violento incidente ocurrido en mayo de 2023 en la finca familiar, ubicada en Llanogrande, Antioquia, luego del robo de una caja fuerte con un botín estimado en más de mil millones de pesos colombianos.

Rendón Melo, conocido también como "El Cachorro" en el ambiente musical popular, fue capturado en un retén de control en Cali. Aunque se negó a aceptar los cargos, un juez autorizó que cumpliera la medida de aseguramiento bajo detención domiciliaria debido a su edad y estado de salud.

Luis Rendón es imputado por tortura y secuestro.
Luis Rendón es imputado por tortura y secuestro. ( RRSS )

Brutales relatos de las víctimas y el vínculo con el padre

La imputación contra el padre de la artista se centra en las presuntas represalias tomadas contra dos empleados a quienes señalaban como responsables del hurto.

La Fiscalía sostiene que Luis Alberto Rendón habría coordinado las agresiones junto con al menos cinco personas que ya habían sido vinculadas al proceso.

Los testimonios de las víctimas ante las autoridades son estremecedores. Uno de los trabajadores relató haber sido golpeado con un martillo y la culata de una pistola, y sometido a asfixia:

"Me tiraron al piso y me metieron una manguera en la boca y le abrían a la llave del agua y me cogía del cuello hasta que me intentaba ir todo el aire", narró la víctima.

Los informes policiales, datados de 2023, describen a los trabajadores en estado de shock con lesiones visibles y rastros de sangre.

Incluso, se reveló que el operativo de rescate requirió el apoyo insólito del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya finca colinda con la de la cantante.

Según testimonios, el padre de Greeicy contrató a 5 hombres para torturar a los trabajadores.
Según testimonios, el padre de Greeicy contrató a 5 hombres para torturar a los trabajadores. ( RRSS )

Riesgo de condena severa

La Fiscalía considera a Rendón como el determinador de los hechos, ya que citó a los empleados a la finca, dejándolos bajo custodia de los hombres armados, identificados como escoltas.

Los delitos de secuestro simple y tortura agravada conllevan severas penas en Colombia. Si Luis Alberto Rendón es hallado culpable, podría enfrentar una condena que superaría los 50 años de prisión, sumando las penas máximas de ambos crímenes:

  • 30 años por secuestro.
  • De 10 a 22 años por tortura.

    • Hasta la publicación de esta nota, la cantante Greeicy Rendón no ha emitido una declaración oficial sobre la situación legal de su padre, mientras que el caso ya genera un intenso debate mediático sobre las implicaciones en su imagen pública.

