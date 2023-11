Niegan apelación de Raphy Pina para reducir su sentencia

El equipo legal del productor musical Raphy Pina continúa buscando la manera de conseguir la libertad condicional de la pareja actual de la cantante Natti Natasha , pero no han obtenido los resultados que esperaban. Durante la última apelación que se presentó, el jurado negó la petición de reducir la condena que le fue impuesta en mayo de 2022 por posesión ilegal de armas .

"El circuito de apelaciones (de Boston) en un panel de tres jueces, de los cuales uno de los jueces estaba integrado por el exjuez presidente de distrito de Puerto Rico, le dijo que no", se aseguró en un programa de Univisión donde se trató acerca de las actualizaciones en el caso del productor que también representa a su pareja en la industria musical.

Además en el programa Lo sé todo de Colombia se indicó que el rechazo sería aparentemente por un error técnico de la defensa de Pina. "No sometió la solicitud de fianza en apelación ante el juez. El circuito de apelaciones lo que le dijo es: 'No es a mí a quien tienes que pedirle prácticamente que le deje a su cliente lo que es una fianza en apelación'", aseguraron los conductores quienes agregaron que los abogados debieron introducir el proceso en Puerto Rico y no en Boston.

