Así sentenciaron a prisión a Raphy Pina, manager de Daddy Yankee y esposo de Natti Natasha

El juez Francisco Besosa del Tribunal Federal de San Juan dictó esa sentencia contra Pina, quien aseguró que no esperaba ese dictamen , aunque sí "un buen castigo".

El productor, quien llegó acompañado al tribunal de su esposa, la cantante urbana puertorriqueña Natti Natasha , y sus hijos adolescentes, aseveró que es una persona que no se rinde y que por ello apelará la sentencia.

" Siempre en mi mente sabía que me iban a castigar. No esperaba la cárcel, pero sí un buen castigo ", expresó el empresario puertorriqueño este martes, en una fecha —24 de mayo— que coincidió con el fallecimiento de su padre del mismo nombre, hace 22 años.

" Hoy, ante usted, le quiero pedir con mucho respeto que me permita regresar a mi familia ", solicitó en su mensaje el productor, padre de cuatro hijos, incluyendo a su hija menor, Vida, de un año de edad.

"Tenemos que seguir. Es otro 'round' —asalto— para mi familia, para mí, para mis amigos, mi negocio. Lo digo públicamente: este negocio no es de narcotráfico, este negocio no es de lavado de dinero ", aseguró.

"Hoy me encuentro aquí, de pie, y lo digo públicamente: (esto es) por ser productor de reguetón. No es por otra cosa más. No pudieron probar nada", aseguró a los medios mientras una treintena de personas esperaban fuera del tribunal.

"Quisieron pintar como que el reguetón es del bajo mundo. ¿Cuándo acabarán con esa teoría? Hoy yo me voy a prisión, pero voy a volver, voy a pelear por mis derechos", aseguró.