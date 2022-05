Lo que no sabías de 'Un verano sin ti', el nuevo álbum de Bad Bunny

Las únicas pistas que otorgó fueron que el disco estaría relacionado a una temática del verano y la playa. Días después anunció su gira mundial, misma que revolucionó las ticketeras de Latinoamérica , haciendo SOLD OUT en menos de un día en algunos países, Ecuador incluido.

Finalmente y después de toda la espera, el álbum se estrenó el jueves a las 12 AM (hora de Estados Unidos). Las reproducciones aumentaban exponencialmente con el pasar de los minutos, así como la revelación de algunos detalles con respecto a la creación del disco, de los que les contaremos a continuación:

- Las pistas incorporan sintetizadores y raps en medio de los temas, acompañados de colaboraciones con Rauw Alejandro, Jhay Cortez, Tony Dize, Chencho Corleone, Bomba Estéreo, Buscabulla y The Marías.

- Gabriela Berlingeri, novia del boricua, fue parte de las voces de 'Un verano sin ti': “Este es un tema mío, de mi corazón. No quería buscar a una artista famosa. Quería alguien que lo cantara por amor, porque es un mensaje sincero”, declaró al The New York Times.