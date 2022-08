MTV VMAs 2022: La lista oficial de sus ganadores

La noche del domingo 28 de agosto los MTV VMAs 2022 arribaron a las pantallas de los fanáticos de la música. La gala estuvo llena de celebridades y sorpresas, así como de presentaciones musicales que enardecieron a los seguidores de varios artistas.

Entre los nombres más sonados están Bad Bunny, Anitta, J Balvin Olivia Rodrigo, Dua Lipa y más. Te contamos la lista oficial de los galardonados de este 2022: Video del año: Taylor Swift - All Too Well Artista del año: Bad Bunny Greeicy y la presunta infidelidad de Mike Bahía con una joven fan Álbum del año: Harry Styles - Harry's House Canción del año: Billie Eilish - Happier Than Ever

Mejor nuevo artista: Dove Cameron Mejor colaboración: Lil Nas y Jack Harlow Mejor Pop: Harry Styles - As It Was El trastorno diagnosticado a Anitta que la llevará al quirófano Mejor Hip-Hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem? Mejor Rock: Red Hot Chili Peppers - Black Summer