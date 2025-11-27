Música
Miranda! confirma su retiro de los escenarios durante todo el 2026

El exitoso dúo pop Miranda! anunció un receso de los escenarios que durará todo el 2026, desatando la especulación entre sus seguidores.

   
    Miranda! se presentó en Quito y en Samborondón en 2025. ( RRSS )
Una pausa inesperada sacude a los fanáticos del pop argentino. El aclamado dúo Miranda!, conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, ha confirmado que se tomará un "año sabático" y se alejará de los escenarios durante todo el 2026.

La noticia, que comenzó como un misterioso mensaje filtrado, ha sido confirmada por el productor Matías Michelli, desatando las especulaciones entre el público y los medios de Argentina.

Lea: El Puma es expulsado de vuelo en Ecuador tras altercado con tripulación: esto dijo al respecto

El dúo Miranda! junto a Lali Espósito.
El dúo Miranda! junto a Lali Espósito. ( RRSS )

¿Qué pasó con Miranda!?

La incertidumbre se desató tras los exitosos tres conciertos sold out que Miranda! ofreció en el estadio Ferro.

Durante la transmisión en vivo del show del domingo 23 de noviembre por la plataforma Flow, apareció fugazmente un cartel con el alarmante mensaje: “Último show hasta 2027”.

Lea: Se filtra video de Diddy Combs trabajando en la prisión de Fort Dix

Según reportó Ángel de Brito, el anuncio fue un error o una filtración involuntaria que la producción se apresuró a corregir, aunque ya era tarde para los fanáticos.

Si bien al principio solo se confirmó que no tocarían en la Ciudad de Buenos Aires en 2026, la pausa es más profunda.

La verdad detrás del anuncio

El productor de espectáculos Matías Michelli, representante de la firma Electrorock Producciones, fue quien aclaró el panorama y desmintió categóricamente los rumores de ruptura entre Sergi y Gattas.

Lea: Robbie Williams revela que está perdiendo la visión tras usar medicamentos para adelgazar

Michelli explicó que la decisión es meramente estratégica y responde a una necesidad de descanso tras más de dos décadas de carrera y una agenda ininterrumpida que incluyó una extensa gira internacional por Latinoamérica y Europa:

Quote

"Lo concreto es que ellos no van a tocar por un tiempo... La decisión responde a una necesidad de descanso tras una extensa gira internacional y no a conflictos internos del grupo," señaló Michelli.

El regreso a los escenarios en formato de show se espera recién para el año 2027.

