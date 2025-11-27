Miranda! confirma su retiro de los escenarios durante todo el 2026

Una pausa inesperada sacude a los fanáticos del pop argentino. El aclamado dúo Miranda!, conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, ha confirmado que se tomará un "año sabático" y se alejará de los escenarios durante todo el 2026.

La noticia, que comenzó como un misterioso mensaje filtrado, ha sido confirmada por el productor Matías Michelli, desatando las especulaciones entre el público y los medios de Argentina.

Lea: El Puma es expulsado de vuelo en Ecuador tras altercado con tripulación: esto dijo al respecto