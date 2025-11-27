Miranda! confirma su retiro de los escenarios durante todo el 2026

Una <b>pausa inesperada</b> sacude a los fanáticos del pop argentino. El aclamado dúo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/jalan-el-cabello-shakira-durante-concierto-en-chile-BC10471451 target=_blank>Miranda!</a>, conformado por <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/martin-guerrero-deslumbra-la-voz-argentina-conquista-cuatro-coaches-certamen-BI9596605 target=_blank>Ale Sergi y Juliana Gattas</a>, ha confirmado que se tomará un <i><b>año sabático</b></i> y se alejará de los<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/puma-rodriguez-expulsado-vuelo-ecuador-capitan-esto-dijo-respecto-CC10472033 target=_blank></a>