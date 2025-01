La intérprete se justificó diciendo que las acciones fueron "con el único afán de defender su integridad" y debido a que se encuentra preocupada por el bienestar del menor de siete años.

El emotivo regreso de Maribel Guardia a los escenarios, posterior a la muerte de su hijo Julián Figueroa

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente", expresa en la publicación, Guardia.