El último mensaje de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, antes de ser encontrado muerto en su domicilio

Días atrás Guardia publicó en sus redes sociales que al rezar el rosario para su hijo Julián, lo ve "pleno y rodeado de luz", posterior a tal experiencia ya no le temería a la muerte: "Ese regalo que me dio (Julián Figueroa), ese abrazo de luz que me dio me traspasó mi tristeza a otro lugar [...] Ya no le tengo miedo a la muerte, ya sé lo que hay allá", afirmó.