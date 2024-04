El hijo de Julián Figueroa se comunica con su padre fallecido a través de sus cenizas

La preocupación de Imelda crece con el paso del tiempo debido a que llegará el día en que se lleven las cenizas de Julián: "No está tomando ninguna terapia porque, gracias a Dios, está muy bien mentalmente, es un niño que es muy feliz”, expresó, aunque las cosas podrían cambiar con el paso del tiempo.

Maribel Guardia recuerda a su fallecido hijo Julián Figueroa con estremecedor video

"Me preocupa cómo pueda reaccionar cuando ya no estén las cenizas ahí, y yo creo que sí voy a necesitar la ayuda de un terapeuta para él por esta parte de que ya no lo va a ver ahí”, aseveró. Hasta el momento no existe una fecha exacta en que se trasladarán las cenizas de su esposo, ya que es una decisión que tomarán más adelante "como familia".