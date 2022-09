¿Mar Rendón y Ha Ash colaborarán juntas?, una iniciativa en Twitter podría hacerlo realidad

La ganadora del tercer lugar de La Academia se mostró emocionada en redes sociales, sumándose a la dinámica que su fandom estaba llevando a cabo, además declaró:

Así recibió Ecuador a Mar Rendón, una de las ganadoras de La Academia

"He sido fan de Ha*As toda la vida. Cuando estuve en ‘Ecuador Tiene Talento’ canté una canción de ellas en los duelos. También he hecho varios covers de ellas en mi canal, cuando decidí a hacer más música en español. Ellas siempre han hecho música que me llama la atención y me han servido como inspiración para los temas que yo he escrito. Ellas también son parte de Sony Music así que sí creo que sea posible este encuentro".