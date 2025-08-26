Manuel de la Calva, la voz eterna del Dúo Dinámico, fallece a los 88 años en Madrid

El mundo de la música despide hoy a uno de sus grandes referentes. Manuel de la Calva , integrante del célebre Dúo Dinámico , murió este martes en Madrid a los 88 años, víctima de una fibrosis pulmonar que lo aquejaba desde hace tres años .

Desde su debut en 1958 , marcaron la historia de la cultura pop española con una explosión de canciones que acompañaron a generaciones. Temas como Quince años tiene mi amor , Quisiera ser , Perdóname o Resistiré forman parte del ADN musical del país. Este último, publicado en 1987 , se transformó en himno de resiliencia durante la pandemia de COVID-19 .

Nacido en Barcelona en 1937, Manuel de la Calva conoció a Arcusa en una empresa de motores de aviación, cuando ambos eran adolescentes. Lo que comenzó como amistad derivó en un proyecto musical bautizado inicialmente como The Dynamic Boys . Un locutor de radio se negó a presentarles en inglés, y así nacía el nombre que se convertiría en leyenda: Dúo Dinámico .

La capilla ardiente quedará instalada este miércoles en el Palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), donde admiradores y colegas podrán darle el último adiós.

El Dúo se separó en 1972 para dedicarse a la producción, pero regresó en 1978 y desde entonces nunca dejó de girar ni de reivindicar su legado. Su música llegó a la gran pantalla, como en la célebre escena de cierre de ¡Átame! de Pedro Almodóvar, y a festivales contemporáneos como el Sonorama, donde se autoproclamaron los primeros indies.

A lo largo de su trayectoria, De la Calva recibió junto a Arcusa el Premio de la Música (1999), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) y el Latin Grammy a la Excelencia Musical (2014). Más allá de los galardones, deja un repertorio de más de 1 200 canciones registradas y una huella imborrable en la memoria colectiva.

Con su partida, la música española pierde a una de sus voces fundacionales. Pero como escribió su compañero de vida artística, Ramón Arcusa, Manuel de la Calva seguirá sonando allí donde alguien entone los versos de Resistiré.