26 ago 2025 , 09:48

Manuel de la Calva, la voz eterna del Dúo Dinámico, fallece a los 88 años en Madrid

El compositor, cantante y productor deja un legado de más de seis décadas de éxitos que marcaron la historia de la música española.

   
    Manuel de la Calva felleció en Madrid a los 88 años. ( RRSS )
Infobae
Kenneth Triviño
El mundo de la música despide hoy a uno de sus grandes referentes. Manuel de la Calva, integrante del célebre Dúo Dinámico, murió este martes en Madrid a los 88 años, víctima de una fibrosis pulmonar que lo aquejaba desde hace tres años.

La noticia fue confirmada por su inseparable compañero artístico, Ramón Arcusa, quien a través de redes sociales escribió un emotivo mensaje:

“Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del Dúo, siempre alegre, optimista, positivo”.

La capilla ardiente quedará instalada este miércoles en el Palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), donde admiradores y colegas podrán darle el último adiós.

Nacido en Barcelona en 1937, Manuel de la Calva conoció a Arcusa en una empresa de motores de aviación, cuando ambos eran adolescentes. Lo que comenzó como amistad derivó en un proyecto musical bautizado inicialmente como The Dynamic Boys. Un locutor de radio se negó a presentarles en inglés, y así nacía el nombre que se convertiría en leyenda: Dúo Dinámico.

Desde su debut en 1958, marcaron la historia de la cultura pop española con una explosión de canciones que acompañaron a generaciones. Temas como Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Perdóname o Resistiré forman parte del ADN musical del país. Este último, publicado en 1987, se transformó en himno de resiliencia durante la pandemia de COVID-19.

Manuel de la Calva en 2024.
Manuel de la Calva en 2024. ( RRSS )

El Dúo se separó en 1972 para dedicarse a la producción, pero regresó en 1978 y desde entonces nunca dejó de girar ni de reivindicar su legado. Su música llegó a la gran pantalla, como en la célebre escena de cierre de ¡Átame! de Pedro Almodóvar, y a festivales contemporáneos como el Sonorama, donde se autoproclamaron los primeros indies.

A lo largo de su trayectoria, De la Calva recibió junto a Arcusa el Premio de la Música (1999), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) y el Latin Grammy a la Excelencia Musical (2014). Más allá de los galardones, deja un repertorio de más de 1 200 canciones registradas y una huella imborrable en la memoria colectiva.

Con su partida, la música española pierde a una de sus voces fundacionales. Pero como escribió su compañero de vida artística, Ramón Arcusa, Manuel de la Calva seguirá sonando allí donde alguien entone los versos de Resistiré.

