Manuel de la Calva, la voz eterna del Dúo Dinámico, fallece a los 88 años en Madrid

El <b>mundo de la música</b> despide hoy a uno de sus grandes referentes. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/nasa-histoires-gypsy-jazz-cumbia-colombia-rock-XC9985000 target=_blank>Manuel de la Calva</a>, integrante del célebre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/maluma-causa-polemica-el-salvador-elogios-nayib-bukele-mensaje-colombia-MD9995538 target=_blank>Dúo Dinámico</a>, murió este martes en <b>Madrid</b> a los 88 años, víctima de una fibrosis pulmonar<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/beele-reconocido-victima-violencia-intrafamiliar-justicia-contra-cara-rodriguez-NB9982924 target=_blank></a> <b></b><b></b>