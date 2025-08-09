Maluma sufre un robo durante su concierto en Ciudad de México

El cantante colombiano Maluma vivió un momento incómodo durante su presentación en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, como parte de su +Pretty+Dirty World Tour. Mientras ingresaba al recinto rodeado de fanáticos, un asistente no identificado le robó la gorra que llevaba puesta, hecho que quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
En las imágenes se observa al cantante caminando hacia el escenario entre saludos y apretones de manos, cuando un seguidor logra sustraerle el accesorio. El artista notó la ausencia de la gorra, pero reaccionó con una sonrisa y siguió su camino. Poco después, otra persona le entregó una gorra blanca, que Maluma aceptó sin reparos, continuando su recorrido acompañado por su equipo y personal de seguridad.
El episodio generó una avalancha de comentarios en plataformas como TikTok, donde algunos usuarios señalaron que quien le entregó la segunda gorra probablemente esperaba que el cantante la autografiara. Otros recordaron un incidente ocurrido en 2012, cuando, en medio de una multitud, Maluma fue víctima del robo de un arete durante un evento en Bogotá.
Ese hecho se registró en el parque Simón Bolívar durante La Mega Movistar Fest, mientras el artista ofrecía una entrevista. Entre empujones y la presencia de un policía que intentaba contener a los fans, un asistente logró arrancarle el arete. En esa ocasión, el cantante reaccionó con molestia y dolor, alertando a quienes estaban presentes sobre el hurto, a diferencia de la reciente situación, en la que optó por tomárselo con humor.