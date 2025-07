Lea más: Una atracción se rompe en un parque de Arabia Saudita y deja 23 heridos

“La persona que aparece agrediendo físicamente a una mujer es mi esposo. Y no saben cuánto me duele decir esto en voz alta. Me duele como mujer, como mamá, como fundadora de Khala”.

Aunque aclaró que el hecho no ocurrió dentro de la empresa ni en actividades relacionadas con ella, reconoció el vínculo que existe con la marca.

“Sé que cuando pasan cosas así es fácil señalar, opinar y cancelar. Pero también sé que muchos nos hemos equivocado. No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo”.