Madre de Chyno Miranda asegura que raptaron a su hijo: "Se me puede morir"

La historia de Chyno Miranda no concluye. Tras su salida del centro de rehabilitación donde se encontraba, 'Tía Panchita', su madre Alcira Pérez habló con la prensa internacional con respecto a lo sucedido. El cantante se retiró del lugar junto a la que sería su pareja actual.

"Ya yo había tenido conocimiento de que seguía consumiendo, porque si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal, entonces yo tomo la decisión, o lo quiero vivo o se me muere, y por eso yo lo interné", aseguró.

Por otro lado, Miranda publicó un clip donde se lo ve con un aparente estado de felicidad en medio de las polémicas declaraciones de su progenitora, pese a que fue un momento centrado en saludar a sus seguidores, también aprovechó a declarar que se siente "mejor que nunca" tras salir del lugar donde vivía, 'Tía Panchita'.