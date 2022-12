Los perturbadores momentos que Chyno Miranda vivió en centro de rehabilitación 'Tía Panchita'

- Fue sedado en contra de su voluntad para su ingreso: "A mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba".

- No era el único que deseaba salir de ese lugar: “A todos los que se querían escapar les inyectaban Haldol. Ese era como el plato fuerte para tranquilizarnos”.

Novia de Chyno Miranda encara presunto secuestro: "Estamos en proceso para que sepan la verdad"

- Intentó escaparse de 'Tía Panchita' en tres ocasiones, sin embargo, fue atrapado: "Siempre lograban atraparme y me sedaban. Estuve 50 días aislados sin poder ver a mi mamá y tener contacto con el exterior”.