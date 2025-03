Kanye West y Sean Diddy Combs están en el ojo público de la prensa rosa estadounidense después de que la expareja del rapero, Kim Kardashian, intentara demandarlo debido a la aparición de North West, una de sus hijas en común, en su nueva canción Lonely Road Still Go to Sunshine.

Sean Diddy Combs salió de prisión y fue llevado a un hospital de urgencia

La polémica de la pista, que de hecho es colaboración con P. Diddy, que actualmente se encuentra en la cárcel, produjo que se conociera sobre un intercambio de llamadas entre ambos artistas en la actualidad.