Kanye West lanza videoclip musical con sus hijas North y Chicago como estrellas

Kim Kardashian, madre de las pequeñas, se mostró orgullosa del logro de sus hijas, promocionando el video en sus redes sociales. La participación de North en este proyecto no es nueva, ya que previamente colaboró con su padre en el álbum Vultures 1, alcanzando el puesto 30 en el Billboard Hot 100 con el tema Talking / Once Again.

El lanzamiento se produce en un momento complejo para Kanye West, quien enfrenta varias controversias legales, incluyendo una demanda por agresión y acusaciones de antisemitismo y abuso, aunque sus representantes han calificado las acusaciones como infundadas.