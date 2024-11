Danna y el suicidio: el desconocido episodio que atravesó la cantante

“Hablas de la cercanía a un balcón [...] Yo lo interpreté como quitarte la vida, ¿pensaste?” . “Sí, sí”, respondió Danna, “empecé a tener pensamientos muy oscuros y ese fue el momento en el que me di cuenta de que algo estaba yendo fatal en mi vida (...) Cuando empiezas a tener esa oscuridad interior, y me miraba al espejo y era como disociación porque no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente”.

“Me duele vivir”, Danna Paola revela su batalla contra dos enfermedades

“Creo que lo que me ayudó mucho obviamente fue conectar esa emoción en terapia, a través del arte, rodeada de gente que me ama y que amo (...) “Ese momento de tener que mirar al balcón hacia abajo, dije: ‘Yo me he ganado todo esto por estar aquí’, y yo misma también me saqué de ese hoyo porque no me iba a rendir", dejó en claro, con evidente emoción en su voz.