Kanye West volvió a meterse en problemas . La modelo Jenn An, quien formó parte del programa America's Next Top Model en 2009, acusó al rapero -actualmente conocido como Ye- de agresión sexual, afirmando que el incidente ocurrió durante la grabación de uno de sus videoclips en 2010.

En el lujoso Hotel Chelsea, la modelo asegura que el rapero la atacó, asfixiándola frente a las cámaras de la grabación del video In for the Kill. Este incidente ha dejado profundas marcas en la víctima y ha reavivado el debate sobre el abuso de poder en la industria del entretenimiento.