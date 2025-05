¿Quién estará a cargo de la enorme fortuna de Liam Payne? Esto es lo que se sabe

El exintegrante de One Direction , que perdió la vida a los 31 años tras caer desde la tercera planta , no dejó testamento alguno. Y ahora, su legado millonario, que había quedado en el limbo legal , logró resolverse a favor de un familiar suyo. Te contamos más.

Sin embargo, tras su trágica muerte en Buenos Aires , la impresionante suma que dejó no quedó intacta.

Liam Payne amasó una fortuna millonaria a lo largo de su carrera, desde su paso por One Direction hasta su etapa como solista.

Según informaron medios británicos como Daily Mail y The Sun, Payne no dejó una herencia formal escrita. No obstante, había autorizado mediante un poder legal que su expareja y madre de su hijo, Cheryl Tweedy, gestionara sus bienes.

Esta decisión ahora cobra relevancia, pues la ley británica indica que, en ausencia de testamento y de un matrimonio vigente, la totalidad de los bienes pasa a los hijos del difunto.