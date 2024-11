Los ex miembros de la banda One Direction, Harry Styles (C) y Niall Horan, se van después de asistir al funeral del fallecido cantante de One Direction, Liam Payne, en la iglesia de St Mary's en Amersham, al oeste de Londres, el 20 de noviembre de 2024. El funeral del ex One Direction El cantante de dirección Liam Payne, quien murió el mes pasado luego de caerse de su habitación de hotel en Buenos Aires, fue detenido el miércoles. ( )