La elección no fue casual: esa misma fecha marcaba una década desde su salida de la banda en 2015, y el británico decidió romper su silencio musical ante su fanaticada más fiel.

El Palacio de los Deportes de la Ciudad de México fue testigo de un momento histórico: Zayn Malik, en su debut como solista en tierras mexicanas, abrió su concierto del 25 de marzo con Night Changes , un icónico tema de One Direction .

Pero el clímax emocional llegó al final del show. Con un sencillo "Liam Payne 1993-2024, Love you bro" proyectado en las pantallas, Zayn rindió homenaje a su excompañero y amigo, fiel a la tradición de dedicarle cada fecha de su Stairway to the Sky Tour desde el trágico fallecimiento de Payne en octubre de 2024.

El gesto dejó sin palabras a las Directioners presentes, que ovacionaron entre lágrimas el tributo. El tour llega después del lanzamiento de su más reciente producción Room Under the Straits (Z Sides), aclamada por su madurez artística y su sonido innovador.

Mientras Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan ya habían incluido canciones de la banda en sus repertorios en solitario, Zayn era el último resistente.