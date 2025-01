El 29 de enero de 2025, Zayn Malik ofreció una de las noches más emotivas de su gira Stairway to the Sky durante su concierto en el Shrine Exposition Hall en Los Ángeles. En un gesto que sorprendió y emocionó a sus fanáticos, el cantante británico hizo una inesperada revelación desde el escenario: “Hoy es una noche especial, un buen amigo mío está aquí. No diré en qué lugar exactamente, pero Louis está con nosotros esta noche”.

A pesar de las tensas diferencias que ambos protagonizaron tras la salida de Zayn de la banda, este reencuentro público dejó entrever un posible restablecimiento de su amistad.