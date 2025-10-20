La Tigresa del Oriente rinde homenaje a Michael Jackson con un cover de Thriller

La Tigresa del Oriente, ícono viral de la música popular peruana, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un lanzamiento tan inesperado como festivo: un cover del clásico Thriller de Michael Jackson.

La cantante, cuyo nombre real es Juana Judith Aguilar, presentó el cover justo a tiempo para la temporada de Halloween (Día del Escudo en Ecuador), la fecha perfecta para revivir el espíritu del videoclip original de Jackson, pero en español.

La Tigresa del Oriente es una figura que desde hace más de una década es sinónimo de extravagancia, folclor digital y orgullo regional. Se hizo famosa por su estilo inconfundible, sus trajes con estampados de leopardo, sus coreografías desinhibidas y su participación en el fenómeno viral de En tus tierras bailaré (o Israel), junto a Wendy Sulca y Delfín Quishpe.

En los últimos años, la artista ha mantenido su vigencia gracias a plataformas como TikTok, donde se ha especializado en reinventar clásicos de distintos géneros con su toque amazónico. Entre sus versiones más populares figuran: