Un 25 de junio como hoy, hace 16 años, el mundo vio partir al eterno Rey del Pop , Michael Jackson , a sus 50 años. Pero más allá del shock y la tristeza, su muerte también significó el abrupto final de una promesa: This Is It , la gira que marcaría su despedida definitiva de los escenarios , nunca llegó a concretarse, al punto de ser conocida como el mayor concierto que nunca sucedió .

El mundo entero lamentó su partida, y This Is It pasó de ser el gran regreso al mayor concierto que nunca sucedió .

Meses después, el documental Michael Jackson’s This Is It, construido a partir de grabaciones de los ensayos, ofreció una mirada íntima al artista detrás del ícono.

El filme, más que un espectáculo, se convirtió en una despedida, donde se nos mostró a Jackson en control absoluto, sonriente, exigente, creativo. Aunque en su tiempo enfrentó la oposición de sus fans y familiares, el documental logró salir adelante.

Hoy, a 16 años de su muerte, This Is It no es solo el nombre de una gira frustrada: es el símbolo de un legado interrumpido. Representa todo lo que Michael Jackson planeaba decir con su música una última vez.